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Сенатор Святенко заявила о необходимости расширения поддержки приемным семьям в Москве

Анастасия Колоскова

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Сенатор Святенко заявила о необходимости расширения поддержки приемным семьям в Москве
Фото: Пресс-служба Совфеда

В Москве необходимо развивать и расширять меры помощи приемным семьям. Об этом заявила представитель Мосгордумы в Совете Федерации России Инна Святенко.

— Форматы помощи приемным семьям необходимо развивать и расширять, и эта помощь должна работать и на родителей, и на ребенка, должна быть пошаговой, комплексной и системной. Будущие родители должны знать, что не останутся с проблемами один на один, им помогут профессионалы, — отметила Инна Святенко.

Она рассказала, что региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, организует день открытых дверей для будущих приемных родителей. В рамках мероприятия специалисты проконсультируют будущих приемных родителей по вопросам опекунства и семейного устройства, а также помогут им встать на учет в региональный банк, отметила сенатор.

Она также рассказала о возможности записаться онлайн на прием в региональный банк данных на другие дни. Это можно сделать на портале «Моя новая семья».

— День открытых дверей — это лишь первый шаг для тех, кто хочет принять ребенка в свою семью. Впереди еще целый комплекс подготовки, который предстоит семье, и в Москве действует система поддержки для будущих родителей. Это и школы приемных родителей — их в Москве 35, а в следующем году добавится еще четыре, — цитирует сенатора агентство городских новостей «Москва».

Инна Святенко добавила, что приемная семья может подписать договор о сопровождении с одной из 46 столичных организаций. По ее словам, в настоящее время в столице 93,3 процента детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. И приемные родители нуждаются в особой поддержке и содействии — не только финансовой, но и методической, социальной, педагогической помощи, резюмировала сенатор.

9 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2022 году в Москве появятся еще четыре школы для приемных родителей. Она отметила, что такие школы ощутимо помогают опеке, а открытие новых школ в разных районах поможет горожанам совмещать свои ежедневные дела с посещением занятий.

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