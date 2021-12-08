Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт объяснил, как избежать начисления комиссий от банка на «мертвые» карты

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, как избежать начисления комиссий от банка на «мертвые» карты
Фото: Pixabay

Персональные данные заемщиков — это «хлеб» кредитных организаций. Такое мнение в беседе с «ВМ» выразил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», IT-эксперт Алексей Курочкин и объяснил, как можно избежать начисления комиссий от банка на «мертвые» карты.

— Да, действительно, если картой не пользоваться, то ее могут специально загнать в минус, а потом истребовать деньги с помощью судебных приказов, которые выносят даже без присутствия ответчиков, так как сумма очень маленькая, и потом судебные приставы списывают с других счетов и других банковских карт годовые комиссии за обслуживание «мертвых» карт. У меня лично такие случаи тоже бывали, и мне помогали обращения в банки, после чего мне просто аннулировали эти «минусы» и закрывали карту, — заявил специалист.

Курочкин добавил, что персональные данные в любом случаю остаются в банке. Сотрудники кредитной организации продолжают работать с такой информацией и рассылать клиентам новые предложения.

— Они с ними работают, рассылают новые предложения, потому что это «хлеб» банка», — заключил он.

До этого стало известно, что в России в 2022 году могут закрыть около тридцати кредитных организаций. Отмечается, что подобный сценарий может произойти из-за отзыва лицензий либо их добровольного аннулирования. Финансовые учреждения могут прекратить свою деятельность и из-за слияния с другими банками или поглощения более крупными игроками на рынке.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как обезопасить свои деньги, если есть вложения в кредитной компании на грани закрытия.

Читайте также:
Персональные данные Безопасность Банковские карты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте