Эксперт объяснил, как избежать начисления комиссий от банка на «мертвые» карты

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Персональные данные заемщиков — это «хлеб» кредитных организаций. Такое мнение в беседе с «ВМ» выразил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», IT-эксперт Алексей Курочкин и объяснил, как можно избежать начисления комиссий от банка на «мертвые» карты.

— Да, действительно, если картой не пользоваться, то ее могут специально загнать в минус, а потом истребовать деньги с помощью судебных приказов, которые выносят даже без присутствия ответчиков, так как сумма очень маленькая, и потом судебные приставы списывают с других счетов и других банковских карт годовые комиссии за обслуживание «мертвых» карт. У меня лично такие случаи тоже бывали, и мне помогали обращения в банки, после чего мне просто аннулировали эти «минусы» и закрывали карту, — заявил специалист.

Курочкин добавил, что персональные данные в любом случаю остаются в банке. Сотрудники кредитной организации продолжают работать с такой информацией и рассылать клиентам новые предложения.

— Они с ними работают, рассылают новые предложения, потому что это «хлеб» банка», — заключил он.

До этого стало известно, что в России в 2022 году могут закрыть около тридцати кредитных организаций. Отмечается, что подобный сценарий может произойти из-за отзыва лицензий либо их добровольного аннулирования. Финансовые учреждения могут прекратить свою деятельность и из-за слияния с другими банками или поглощения более крупными игроками на рынке.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как обезопасить свои деньги, если есть вложения в кредитной компании на грани закрытия.