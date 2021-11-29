Как вернуть деньги, если банк закрылся

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В России в 2022 году могут закрыть около тридцати кредитных организаций. Отмечается, что подобный сценарий может произойти из-за отзыва лицензий либо их добровольного аннулирования. Финансовые учреждения могут прекратить свою деятельность и из-за слияния с другими банками или поглощения более крупными игроками на рынке. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как обезопасить свои деньги, если есть вложения в кредитной компании на грани закрытия.

Как рассказал «ВМ» доктор экономических наук Леонид Холод, риск закрытия организации, занимающейся микрокредитованием, имеется всегда:

— Мелкие кредитные компании появляются и исчезают каждый день, как и банки, так как это постоянный рыночный процесс, играющий по своим правилам. Однако даже при всевозможных рисках закрытия финансового учреждения мелкого или крупного формата, у клиента, имеющего в такой кредитной компании вложение, всегда есть шанс вернуть свои деньги.

По словам специалиста, для сохранения денежных средств существует специальная процедура, которую курирует Агентство страхования вкладов (АСВ). И в случае закрытия финансовой организации или признании ее банкротом любой клиент, потерявший свои деньги, претендует на компенсацию от АСВ:

— Система страхования вкладов как раз защищает частные вложения в банки и иные кредитные компании. Если с финансовым учреждением случается беда, агентство возвращает вкладчику застрахованные деньги. Но стоит учесть, что сумма — фиксированная, она не может превышать 1,4 миллиона рублей на одного человека.

Собеседник «ВМ» уточнил: если клиент хранил в финансовом учреждении, которое «лопнуло», менее 1,4 миллиона рублей, то АСВ вернет вам всю сумму вклада, а также проценты. Если же лимит составлял более 1,4 миллиона, в таком случае клиенту положена сумма лишь в 1,4 миллиона рублей.

Вкладчикам, которые имели счета в иностранной валюте, деньги будут возвращены по тому же курсу, который был в день отзыва лицензии у банка.

Процесс выплаты компенсации непродолжительный. По словам Холода, в течение недели после отзыва лицензии у кредитной компании АСВ определяет список банков-агентов, которые будут выплачивать страховку. Банк-агент принимает у клиента письменное заявление, выдает выписку из реестра вкладчиков и ставит в очередь.

По закону выплаты вкладчикам начинаются через 14 дней после наступления страхового случая.

Собеседник «ВМ» отметил: чтобы избежать банкротства или закрытия кредитной компании, в которой у вас имеется вложение, следует внимательно следить за состоянием организации:

— Если вы заметили, что компания начала задерживать платежи или не выполняет свои обязательства, есть повод задуматься о дальнейшем сотрудничестве с ней. Кроме того, не стоит иметь дело с совсем уж мелкими конторами, у которых нет истории, так как они чаще всего занимаются мошенничеством.

Косвенным свидетельством того, что у кредитной компании или банка начались проблемы, служат «всевозможные заманухи»:

— Например, финансовое учреждение начинает предлагать неадекватно ласковые условия — сумасшедшие вклады по ставкам. Это означает, что компания, терпящая крах, пытается всеми усилиями восстановить баланс неконкурентными и хорошими условиями.

Холод отметил, что на подобные уловки не стоит вестись, а действующим клиентам в такой ситуации впору задуматься о выводе денежных средств, так как над компанией нависла угроза.