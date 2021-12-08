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Депздрав заявил о достаточном объеме коек для лечения гриппа и ОРВИ у детей в Москве

Анастасия Колоскова

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Депздрав заявил о достаточном объеме коек для лечения гриппа и ОРВИ у детей в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для лечения детей с гриппом и ОРВИ в лечебных учреждениях столицы создан достаточный объем коек. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

— Для обеспечения всех заболевших стационарной медицинской помощью дополнительно развернуто 450 коек в инфекционной клинической больнице №1, детской городской клинической больнице Святого Владимира, детской инфекционной клинической больнице № 6, детской городской клинической больнице имени Башляевой. В настоящий момент в московских больницах имеется достаточный объем свободных коечных мощностей для лечения гриппа и ОРВИ у детей (более 35 процентов), — говорится в сообщении на официальной сайте ведомства.

В пресс-службе пояснили, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице находятся ниже пороговых величин во всех возрастных группах. На 80 процентов — среди детей от нуля до двух лет, 73,2 — среди детей от трех до шести лет, на 23,5 процента — среди детей 7–14 лет.

В то же время в департаменте отметили, что в последние недели в городе наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди несовершеннолетних. Этот показатель превысил цифры за аналогичные периоды последних двух лет, резюмировали в пресс-службе.

До этого педиатр Анна Левадная сообщила, что у детей симптомы коронавируса могут быть похожи на симптомы гриппа или стандартной ОРВИ. При этом болезнь может протекать как без ярко выраженных симптомов, так и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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