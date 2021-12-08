Путин рассказал о запланированном совместном заседании Совета по науке и Госсовета

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил о запланированном совместном заседании Совета по науке при президенте и Государственного совета. Об этом он сообщил в среду, 8 декабря, в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

По словам лидера государства, такое решение поможет сформулировать цели на будущее, чтобы эффективно развивать научную сферу.

— Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение, потому что совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета, — цитирует РИА Новости слова Владимира Путина.

В рамках Конгресса молодых ученых, который посетил президент России, 8 декабря открылась национальная научно-образовательная выставка.

В экспозицию мероприятия вошли более 350 научно-технологических разработок, представленных ведущими российскими университетами и крупнейшими отечественными промышленными компаниями. В экспозиционной и деловой программе приняли участие научные центры мирового уровня, центры компетенций НТИ, инжиниринговые центры, созданные на базе российских образовательных и научных организаций.