Путин назвал санкции под предлогом безопасности США попыткой ограничить развитие РФ
Введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в среду, 8 декабря, в ходе встречи с молодыми учеными в Сочи.
Лидер государства отметил, что подобный предлог — это «полная чушь».
— Чем ваш институт (МИФИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие, — заявил он.
Владимир Путин добавил, что с началом развития России и ее восстановления после тяжелых периодов многие государства начали видеть в ней конкурента на мировой политической арене. Это затронуло и международную, и производственную, и научную, и энергетическую, и многие другие сферы, подчеркнул президент.
— А это уже не нравится. И начали наши партнеры так называемые проводить политику сдерживания, — цитирует РИА Новости его слова.
На этой же встрече Путин сообщил, что в скором времени в России создадут программу для поддержки интереса к науке. По его словам, такое решение позволит увеличить заинтересованность населения в научной деятельности.