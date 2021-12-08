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Путин назвал санкции под предлогом безопасности США попыткой ограничить развитие РФ

Виктория Сикерина

Политика
Путин назвал санкции под предлогом безопасности США попыткой ограничить развитие РФ
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в среду, 8 декабря, в ходе встречи с молодыми учеными в Сочи.

Лидер государства отметил, что подобный предлог — это «полная чушь».

— Чем ваш институт (МИФИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие, — заявил он.

Владимир Путин добавил, что с началом развития России и ее восстановления после тяжелых периодов многие государства начали видеть в ней конкурента на мировой политической арене. Это затронуло и международную, и производственную, и научную, и энергетическую, и многие другие сферы, подчеркнул президент.

— А это уже не нравится. И начали наши партнеры так называемые проводить политику сдерживания, — цитирует РИА Новости его слова.

На этой же встрече Путин сообщил, что в скором времени в России создадут программу для поддержки интереса к науке. По его словам, такое решение позволит увеличить заинтересованность населения в научной деятельности.

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