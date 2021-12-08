Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин заявил о создании в России программы для поддержки интереса к науке

Виктория Сикерина

Общество
Путин заявил о создании в России программы для поддержки интереса к науке
Фото: Администрация президента РФ

Программу для поддержки интереса к науке создадут в России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в среду, 8 декабря, в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

Он отметил, что такое решение позволит увеличить заинтересованность населения в научной деятельности.

— На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности, — передает РИА Новости слова лидера государства.

На этой же встрече Владимир Путин анонсировал запланированное совместное заседание Совета по науке при президенте и Государственного совета. По его словам, такое решение поможет сформулировать цели на будущее, чтобы эффективно развивать научную сферу деятельности.

В рамках Конгресса молодых ученых, который посетил президент России, 8 декабря открылась национальная научно-образовательная выставка. В экспозицию вошли более 350 научно-технологических разработок, представленных ведущими российскими университетами и крупнейшими отечественными промышленными компаниями.

Читайте также:
Наука Владимир Путин Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте