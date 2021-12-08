Путин заявил о создании в России программы для поддержки интереса к науке

Фото: Администрация президента РФ

Программу для поддержки интереса к науке создадут в России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в среду, 8 декабря, в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

Он отметил, что такое решение позволит увеличить заинтересованность населения в научной деятельности.

— На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности, — передает РИА Новости слова лидера государства.

На этой же встрече Владимир Путин анонсировал запланированное совместное заседание Совета по науке при президенте и Государственного совета. По его словам, такое решение поможет сформулировать цели на будущее, чтобы эффективно развивать научную сферу деятельности.

В рамках Конгресса молодых ученых, который посетил президент России, 8 декабря открылась национальная научно-образовательная выставка. В экспозицию вошли более 350 научно-технологических разработок, представленных ведущими российскими университетами и крупнейшими отечественными промышленными компаниями.