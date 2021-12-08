Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ «Рязанский»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке города, где накануне неадекватный мужчина открыл стрельбу. Об этом глава города рассказал в среду, 8 декабря.

Он отметил, что в ходе визита провел встречу с сотрудниками МФЦ, которые работали в день трагедии.

— Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь… Все сотрудники, молодые ребята, не раздумывая, стали оказывать помощь посетителям. Георгий (Домолаев — сотрудник полиции — прим. «ВМ») — без оружия, без ничего — мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших, — заявил Сергей Собянин.

На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр столицы также поблагодарил сотрудников офиса «Рязанский» за слаженные действия во время нападения и выразил надежду, что совместными усилиями город переживет такое горькое событие.

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. «Вечерняя Москва» подготовила подробный материал о произошедшей трагедии.