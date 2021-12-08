Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ «Рязанский»

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ «Рязанский»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке города, где накануне неадекватный мужчина открыл стрельбу. Об этом глава города рассказал в среду, 8 декабря.

Он отметил, что в ходе визита провел встречу с сотрудниками МФЦ, которые работали в день трагедии.

— Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь… Все сотрудники, молодые ребята, не раздумывая, стали оказывать помощь посетителям. Георгий (Домолаев — сотрудник полиции — прим. «ВМ») — без оружия, без ничего — мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших, — заявил Сергей Собянин.

На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр столицы также поблагодарил сотрудников офиса «Рязанский» за слаженные действия во время нападения и выразил надежду, что совместными усилиями город переживет такое горькое событие.

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. «Вечерняя Москва» подготовила подробный материал о произошедшей трагедии.

Читайте также:
стрельба Сергей Собянин Соболезнования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте