Двое погибших, четверо пострадавших и один невиновный: что известно о стрельбе в МФЦ
Днем во вторник, 7 декабря, мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на юго-востоке столицы. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. «Вечерняя Москва» собрала всю имеющуюся на данный момент информацию о произошедшей трагедии.
Стрельба в центре госуслуг
Первые сообщения о стрельбе в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице, дом 10, начали поступать около 15:40 по московскому времени. Изначально сообщалось о двух погибших.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.
— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал мэр на своей странице в соцсети Twitter.
Позже заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что в результате стрельбы в МФЦ пострадали четыре человека: две женщины, один мужчина и десятилетняя девочка. Взрослые госпитализированы в НИИ Склифосовского, девочка — в детскую Морозовскую больницу.
По ее словам, в настоящее время все четверо пострадавших находятся в операционных.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».
Герой-полицейский
Устроившего стрельбу в московском МФЦ мужчину задержал сотрудник полиции по вопросам миграции старший лейтенант Георгий Домолаев.
— Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож, — говорится в сообщении МВД.
Позже глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил Домолаева к государственной награде, отметив, что его смелые и решительные действия «позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв».
Личность стрелявшего и версии произошедшего
По данным СМИ, стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке устроил 45-летний Сергей Г. Он приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. Когда Сергей вошел в помещение центра, его сразу же попросили надеть маску в целях соблюдения эпидемиологических норм. Злоумышленник отказался, а затем открыл огонь из пневматического пистолета, который был переделан для стрельбы боевыми патронами.
По неподтвержденной информации, в момент происшествия мужчина находился в неадекватном состоянии.
По словам источника «ВМ» в правоохранительных органах, Сергей Г. — бывший подполковник.
По версии РИА Новости, мужчина пришел с пистолетом в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с МФЦ. Первый выстрел он сделал в сотрудника этой организации.
— Потом, спускаясь с этажа, выстрелил в охранника. Затем начал стрелять в посетителей — мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте, — сообщает РИА Новости.
Позже заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что стрелявший мужчина пришел в учреждение, чтобы получить паспорт.
Собирал кухню и стал «преступником»
В первые часы после трагедии в СМИ появилась фотография предполагаемого преступника — Сергея Г. Позже выяснилось, что произошла ошибка: на фотографии — тезка и однофамилец стрелка.
Невиновный мужчина даже записал видеообращение, в котором рассказал, что никакого отношения к произошедшему в МФЦ не имеет. Во время трагедии он находился у себя в квартире и собирал кухню.
— Я вот собираю кухню. Что там говорят — это все ложь, — сказал мужчина.
По данным Telegram-канала Baza, жене непричастного к стрельбе мужчины даже начали поступать угрозы. По словам Сергея, его супруга проходит реабилитацию после инфаркта. Из-за информации о его «причастности» к преступлению она чуть было не попала в больницу.