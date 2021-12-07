Собянин: Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

В МФЦ «Рязанский» произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал мэр на своей странице в соцсети Twitter.

До этого сообщалось, что в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу.

В Сети появилась фотография с места происшествия. На ней видно, что на месте работают наряды скорой помощи и полиция.

Фото: Telegram / Baza

Пистолет, три ножа и газовые баллончики

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.

Позже мать задержанного молодого человека заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что его подставили.