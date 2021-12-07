Молодого человека с оружием задержали около школы в Москве

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В столице полиция задержала недалеко от школы 18-летнего молодого человека, который написал в соцсети «ВКонтакте» о своем намерении устроить теракт. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», молодого человека вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подростка задержали у входа в школу, у него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

13 октября возле школы № 1260 на юго-западе Москвы произошла стрельба. Ее устроил молодой человек в камуфляжной форме. Подозрительного юношу заметила местная жительница. Она немедленно сообщила о происшествии в полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка в районе дома № 66 на Ленинском проспекте. Им оказался 15-летний Александр.

Известно, что задержанный увлекается страйкболом, и именно из ружья для этой игры он производил выстрелы в воздух. Позже полицейские провели обыски в квартире молодого человека, где обнаружили два электрических и шесть спринговых пистолетов.