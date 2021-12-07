«Его подставили!»: москвичка объяснила задержание своего сына за подготовку теракта в школе

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Молодого человека, написавшего в соцсети о намерении устроить теракт в столичной школе, подставили. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила его мать.

По словам женщины, она знает о задержании сына и считает случившееся «несправедливостью».

— Арсений — мой сын, это правда. Но вполне возможно, что его подставили. Даже не возможно, а точно! — сказала она.

Причину, по которой юношу могли подставить, собеседница «ВМ» отказалась комментировать.

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.