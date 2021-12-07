Не захотел надевать маску: названа возможная причина стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

Стала известна личность мужчины, который устроил стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы. Им оказался 45-летний Сергей Г., стрельбу он начал после того, как его попросили надеть медицинскую маску. Об этом стало известно во вторник, 7 декабря.

По данным Telegram-канала «112», Сергей приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. Когда он вошел в помещение центра, его сразу же попросили надеть маску в целях соблюдения эпидемиологических норм. Злоумышленник отказался, а затем открыл огонь из пневматического пистолета.

По данным СМИ, в момент происшествия мужчина находился в неадекватном состоянии.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.