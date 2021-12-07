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Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский», два человека погибли

Илья Ашуров

Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский», два человека погибли
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

В столичном МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. По предварительной, информации в результате инцидента два человека погибли. Об этом во вторник, 6 декабря«Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», в инциденте пострадали сотрудник МФЦ и посетитель. На месте работают оперативные службы.

В Сети появилась фотография с места происшествия. На ней видно, что на месте работают наряды скорой помощи и полиция.

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский», два человека погибли Фото: Telegram / Baza

Пистолет, три ножа и газовый баллончик

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.

Позже мать задержанного молодого человека заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что его подставили.

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