Анастасия Ракова: Открывший стрельбу в МФЦ мужчина пришел получать паспорт

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

Мужчина, открывший стрельбу в офисе государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы, пришел для получения паспорта. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 7 декабря.

— Сегодня в 15:00 в центр госуслуг Рязанского района для получения паспорта пришел мужчина. В зоне ресепшена мужчина открыл стрельбу. В результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, еще четыре человека пострадали, — рассказала заммэра.

По ее словам, травмы получили сотрудники центра «Мои документы» и ГБУ «Жилищник», а также двое посетителей, среди которых 10-летняя девочка, передает Telegram-канал «Москва о важном».

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Огонь он открыл после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

После старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника, который открыл стрельбу в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы.