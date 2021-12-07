Столичный полицейский рассказал, как задержал открывшего стрельбу в МФЦ «Рязанский»

Фото: МВД

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника, который открыл стрельбу в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел днем 7 декабря.

По словам сотрудника полиции, в момент нападения он находился на рабочем месте и услышал звуки сигнализации и характерные хлопки. После Домолаев выбежал в коридор и заметил, как неизвестный гражданин убегает в сторону выхода из офиса МФЦ.

— Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину воспользоваться оружием, обезвредил его и дождался прибытия помощи, — заявил старший лейтенант, передает официальный сайт МВД России по Москве.

Видео: МВД

До этого стало известно, что глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение наградить Георгия Домолаева.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Огонь он открыл после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».