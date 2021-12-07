Колокольцев наградит полицейского, который задержал злоумышленника в МФЦ «Рязанский»

Фото: МВД

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение наградить столичного полицейского, который задержал открывшего стрельбу мужчину в центре госуслуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 7 декабря.

Соответствующее представление о государственной награде внесут президенту России Владимиру Путину.

— Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника. Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв, — приводится на сайте «МВД Медиа» заявление Ирины Волк.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Стрельбу он начал после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям — «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».