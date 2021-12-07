Заммэра Ракова рассказала о погибших при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

1-й Новокузьминской улице Карта всех событий

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в результате стрельбы в МФЦ пострадали две женщины, один мужчина и десятилетняя девочка. Об этом стало известно во вторник, 7 декабря.

По ее словам, взрослые госпитализированы в НИИ Склифосовского, девочка — в детскую Морозовскую больницу. В настоящее время все четверо пострадавших находятся в операционных, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, работающий в отделе по вопросам миграции, задержал преступника. Мужчина остановил злоумышленника с ножом и пистолетом в руках, несмотря на то, что оружия у него при себе не было.

Домолаева представили к госнаграде.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Стрельбу он начал после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям — «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».