Роскосмос рассказал о ценах на посещение космодрома Восточный

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Посещение космодрома Восточный для взрослых граждан обойдется менее, чем в десять тысяч рублей, а билет для ребенка можно приобрести менее, чем за пять тысяч рублей. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

— Стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учетом полноценной туристической программы и с транспортным обслуживанием во время пусковой кампании составляет 674 тысяч 110 рублей. То есть 6 741 рубль на одного человека, — передает ТАСС слова Роскосмоса.

8 декабря президент России Владимир Путин встретился с участниками Конгресса молодых ученых. Один из студентов Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Утешев заявил, что отечественные научные центры остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. Для примера он привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на 3-4 дня составляет порядка 100 тысяч рублей. После этого Путин заявил, что туризм на космодроме должен развиваться, а также он был возмущен такими высокими ценами.

В октябре стало известно, что российская компания «Главкосмос» подписала контракт с четырьмя туристами, которые отправятся покорять космос на кораблях «Союз» в 2024 году. Имена будущих космических туристов пока не называют.