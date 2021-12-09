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Центр имени Гамалеи объяснил подъем заболеваемости гриппом

Виктория Храменкова

Общество
Центр имени Гамалеи объяснил подъем заболеваемости гриппом
Фото: www.pixabay.com

В прошлом года заболеваемость гриппом была нетипичной для зимы. В стране фиксировали лишь единичные случаи заражения. Однако в текущем сезоне заболеваемость ОРВИ вернулась к уровню, который наблюдался до начала пандемии. Об этом рассказала заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

— Традиционно подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом происходит к новому году, январские праздники прерывают этот процесс. Затем, когда школьники возвращаются с каникул, идет повторный рост, — объяснила эксперт.

Также он добавила, что пик заболеваемости фиксируется к концу февраля — началу марта. Ситуация, которая складывается сегодня, не дает точно сказать, как по итогам сезона скажется пандемия коронавирусной инфекции, передают «Известия» слова Бурцевой.

Отмечается, что в прошлом году спад заболеваемости гриппом наблюдался по всему миру. Отчасти это произошло благодаря введению противоэпидемических мер и более активной диагностике любых респираторных инфекций.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев пояснил, почему дети стали чаще болеть гриппом. По его словам, основная проблема вспышки гриппа связана с тем, что в прошлом эпидсезоне на фоне эпидемии коронавируса многие пропустили вакцинацию от гриппа, хотя делалась она ежегодно. Поэтому многие дети остались без иммунной защиты от патогенного вируса.

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