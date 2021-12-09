Сервис Spotify выяснил, какие российские музыканты популярны у иностранцев

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Петр Чайковский, Rauf & Faik и Моргенштерн оказались самыми прослушиваемыми исполнителями у иностранных слушателей на стриминговом сервисе Spotify. Итоги года сервиса прокомментировал Илья Алексеев, глава Spotify в России и СНГ.

Он отметил, что рэп остается одним из любимых жанров у всех слушателей. Это подтвердили и российские рейтинги, и данные по прослушиваниям локальных редакционных плейлистов за пределами страны.

— Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских исполнителей стал композитор Петр Чайковский. Интересно, что в десятку также попал другой классик — Сергей Рахманинов (он расположился на восьмом месте), — рассказал Алексеев в беседе с РИА Новости.

Сообщается, что дуэт Rauf & Faik из Ижевска по сравнению с прошлым годом поднялся на вторую строчку рейтинга, опередив на одну позицию музыканта Моргенштерна.

В десятку самых популярных российских артистов за рубежом также вошли поп-певец JONY, группа t.A.T.u., которая в этом году отметила 20-летие дебютного альбома, и IC3PEAK – дуэт, исполняющий многослойную электронную музыку,

Исполнитель вирусного трека из TikTok «Моя голова винтом» — музыкант kostromin, завершает десятку самых прослушиваемых у иностранных слушателей.

В начале декабря «Вечерняя Москва» писала о том, что в екущем году в сервисе Apple Music наибольшим успехом пользовалась песня «Птичка» дуэта HammAli & Navai. В мире пользователи сервиса больше всего слушали песню «Dynamite» корейской группы BTS.