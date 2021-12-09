Какие четыре знака зодиака получат шанс изменить свою жизнь в 2022 году

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Наступающий 2022 год особенно ярко пройдет у Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев. Именно они получат шанс изменить свою жизнь к лучшему. Об этом рассказала астролог Лилия Гаевая.

По ее словам, затмения весны и осени напомнят представителям этих четырех знаков зодиака об их «кармических задачах».

— Возможны судьбоносные встречи в течение всего года. Актуализируются проблемы, которые эти знаки предпочитали не замечать. Но это не плохо! Это отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему. Для Тельцов, рожденных в конце апреля и начале мая, год будет полным неожиданностей. Не держитесь за привычное и старое. Смело шагайте в неизвестность и обновляйтесь, — сказала Гаевая.

Близнецы, Стрельцы, Девы и Рыбы — лидеры прошлого года — в 2022-м немного выдохнут, уверена астролог. Она уточнила, что событий в жизни этих знаков произойдет много, но они будут связаны с прошлым.

— В общем, такой год работы над ошибками. Не противимся, а стараемся извлечь урок и не повторить своих оплошностей, — призвала Гаевая.

Рожденным в 20-х числах июня, декабря, марта и сентября астролог посоветовала пристально следить за своим здоровьем, медитировать и духовно развиваться. В 2022-м их затронет планета Нептун.

— Козероги, Раки, Весы и Овны в январе и сентябре будут более рассеяны. Рожденных в конце знака (20-е числа января, июля, апреля и октября) ждут мощная трансформация, события, которые подтолкнут пересмотреть свои взгляды и цели, — сказала астролог.

Козерогам в 2022 году предоставится отличный шанс решить финансовые вопросы и проблемы во взаимоотношениях. Овны, Львы и Стрельцы также могут рассчитывать на везение.

— Используйте этот потенциал с мудростью. Отлично будет начать какое-то обучение или поехать в путешествие, — считает астролог.

Раков, по ее словам, ждут встречи со своей теневой частью характера. Водолеи, Близнецы и Весы получат шанс реализовать самые смелые идеи, но через упорство и сосредоточенность. Также они могут рассчитывать на поддержку влиятельных лиц.