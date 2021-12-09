«Многие жалуются»: кардиолог рассказала о влиянии COVID-19 на сердце

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После перенесенной коронавирусной инфекции пульс человека может превышать норму. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, кардиолог Асият Хачирова.

Она объяснила, что после болезни физические активности сильно разгоняют пульс. Это связано с тем, что организм находится в расслабленном состоянии. Поэтому для того, чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться.

— Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди, — рассказала Хачирова в интервью радио Sputnik.

«Износ сердца» может произойти, если высокий пульс будет сохраняться долгое время, предупредила врач.

— Нормальный пульс считается от 60 до 90 ударов сердца в минуту. Если выше, то идет повышенная нагрузка. Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы, — добавила кардиолог.

Для того, чтобы снизить риск «износа», необходимо избегать «провокаций». Так, стоит дождаться полного восстановления всех функций организма. В это могут принести свой вклад правильный режим сна, а также полноценное питание.

— Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма, — заключила Хачирова.

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6 декабря главный кардиохирург Минздрава, профессор, доктор медицинских наук Лео Бокерия рассказал о том, как коронавирусная инфекция может провоцировать проблемы с сердцем.