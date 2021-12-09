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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 декабря

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 декабря
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В четверг, 9 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Также синоптики предупреждают, что на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве ожидается от минус 10–12 градусов. Ночью похолодает до минус 17 градусов.

В этот день прогнозируется северный ветер. Его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится в пределах 754–758 миллиметров ртутного столба.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что снегопад, который начался в Московском регионе 7 декабря, может продолжиться до 10 декабря. По ее словам, в настоящее время Московский регион находится в зоне атмосферных фронтов южного циклона. Поэтому снегопад продолжится, но интенсивность падения снега будет гораздо меньше, чем минувшим днем.

Позднякова уточнила, что до 10 декабря в столице может выпасть 12–13 миллиметров осадков. Это почти четверть от месячной нормы, которая составляет 56 миллиметров.

По словам синоптика, погода без осадков ожидается только в конце текущей недели. Тогда в регион придет антициклон.

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