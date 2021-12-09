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Минувшей ночью в столице зафиксировали январские морозы

Михаил Алимов

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Погода в Москве
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Минувшей ночью в столице зафиксировали январские морозы
Фото: Артем Рамазани-Зубов / АГН Москва

В Москве и Подмосковье минувшей ночью зафиксированы январские морозы. Кроме того, в городе выпало до десяти процентов месячной нормы осадков. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Холодный атмосферный фронт, протянувшийся к югу от Москвы, за минувшую ночь местами принес до десяти процентов месячной нормы осадков. Так, например, в Новой Москве (Михайловское) в осадкомеры за последние 12 часов попало шесть мм! А вот в самой Москве снег шел символический: на Балчуге — 0,4 мм, а на базовой метеостанции ВДНХ осадки вообще не зафиксированы, — написал он в своем Instagram.

В столице зафиксированы морозы в 10 градусов ниже нуля. Как отметил синоптик, метеостанция на ВДНХ показала температуру в минус 10,2 градуса. На Балчуге температура опустилась до минус 9,1, а в Тушине — до минус 10,9. В Подмосковье было еще холоднее.

— В Подмосковье холоднее всего было на севере и западе, где установилась малооблачная погода: в Можайске — минус 13,3, Дмитрове — минус 14, Солнечногорске — минус 14,1, Талдоме — минус 15,5, Клину — минус 15,7, Волоколамске — минус 15,9, — рассказал Тишковец.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве 9 декабря. В столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Также синоптики предупреждают, что на дорогах будет наблюдаться гололедица. Днем в Москве ожидается от минус 10–12 градусов. Ночью похолодает до минус 17 градусов.

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