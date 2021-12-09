Названы продукты, которые помогут поддерживать работу мозга в пожилом возрасте

Фото: freepik.com

Поддерживать правильную работу мозга в пожилом возрасте помогут здоровое питание и сбалансированный рацион. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член ФМБА России Маргарита Королева.

Для того чтобы улучшить работу мозга и избежать заболеваний, людям пенсионного возраста необходимо разнообразно питаться. Основу рациона должны составлять натуральные продукты.

— В питании должны присутствовать крупы, зерновые, каши натурального происхождения и хлеб. Должны быть источники натурального белка: мясо птицы, рыба, морепродукты, — отметила она в комментарии Nation news.

Если нет индивидуальной непереносимости, стоит включить в рацион кисломолочные продукты, отметила эксперт. Укрепить здоровье мозга в пожилом возрасте помогут жиры как животного, так и растительного происхождения. Поэтому стоит добавить в рацион авокадо, нерафинированные масла. Также пожилым необходимы продукты, богатые витаминами группы В, которые обеспечивают передачу импульсов между клетками, заключила Королева.

До этого диетолог Марият Мухина назвала быстрые способы снизить холестерин в крови без лекарств. По словам специалиста, необходимо не перенасыщать организм жирами. Так, нужно потреблять 30 граммов жиров в день.