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Кардиохирург Бокерия назвал пандемию коронавируса «испытанием мирового масштаба»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Кардиохирург Бокерия назвал пандемию коронавируса «испытанием мирового масштаба»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пандемия коронавируса — это испытание мирового масштаба. Такое мнение высказал главный кардиохирург Минздрава, профессор, доктор медицинских наук Лео Бокерия. Он подчеркнул, что человечество не было готово к подобной угрозе.

Специалист отметил, что в этот период под угрозой оказался самый главный человеческий орган — легкие.

— Этот вирус поражает самый главный человеческий орган – легкие, которые обеспечивают нас кислородом. Без кислорода живое существо жить не может. И поэтому это так тяжело переносится, — отметил он в комментарии «Царьграду».

Он добавил, что, например, даже в случае поражений сердца болезнь протекает не так тяжело, как в случаях, когда у человека страдают легкие. При нехватке кислорода клеткам не достает питания и начинаются проблемы в работе различных органов.

Также Лео Бокерия рассказал, какие проблемы с сердцем вызывает коронавирус. По словам врача, при поражении легких, особенно у людей старшего возраста, в организм поступает малое количество кислорода. Это приводит к появлению аритмии.

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