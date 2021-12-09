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Онищенко рассказал, как пережить сильные морозы

Ирина Игнатенко

Общество
Онищенко рассказал, как пережить сильные морозы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал советы петербуржцам, как пережить морозную и снежную погоду, которая неожиданно установилась в городе в начале декабря.

Первое правило для такой погоды — одеваться тепло.

— Во-первых, конечно, выходя на улицу, нужно одеваться по погоде, не стоит по инерции ходить в демисезонной одежде и обуви. Теплая удобная обувь и одежда по сезону — первое правило при низких температурах, — подчеркнул он в комментарии ФАН.

Также в холодную погоду особенно важен сбалансированный рацион, богатый различными витаминами. Это необходимо для укрепления иммунитета.

Онищенко также напомнил о важности нормального режима труда и отдыха, а особенно — режима сна. По его словам, здоровый сон способствует адаптации организма к холодной погоде.

В ночь на 6 декабря морозы в Санкт-Петербурге достигли рекордной отметки в минус 21 градус. Этот показатель на 0,4 градуса ниже, чем был в этот же день в 1893 году, передает Nation news.

Кроме того, в ночь с 8 на 9 декабря в Москве и Подмосковье были зафиксированы январские морозы. Температура опустилась до минус десяти градусов.

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