Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генпрокуратура РФ разработала нормы для конфискации криптовалюты

Михаил Алимов

Общество
Генпрокуратура РФ разработала нормы для конфискации криптовалюты
Фото: Pexels

В России разрабатывается законодательная база, которая будет регулировать обращение криптовалюты. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил генпрокурор Игорь Краснов.

— Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Генпрокуратура также выступает за закрепление в законодательстве термина «криптовалюта». Это нужно, чтобы иметь возможность единого и устойчивого правоприменения в области криптовалют и всего с ними связанного, отметил Краснов.

Также в этом интервью генпрокурор предложил ограничить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам, освобождающих их от уголовной ответственности. Отмечается, что ведомство уже подготовило соответствующие поправки к закону. На данный момент эта инициатива еще проходит согласование. Сообщается, что надзорному ведомству с помощью организационных мер удалось снизить число таких уголовных дел с 1113 до 484.

Читайте также:
Криптовалюты Генпрокуратура Законы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте