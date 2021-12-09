Генпрокуратура РФ разработала нормы для конфискации криптовалюты

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В России разрабатывается законодательная база, которая будет регулировать обращение криптовалюты. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил генпрокурор Игорь Краснов.

— Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Генпрокуратура также выступает за закрепление в законодательстве термина «криптовалюта». Это нужно, чтобы иметь возможность единого и устойчивого правоприменения в области криптовалют и всего с ними связанного, отметил Краснов.

Также в этом интервью генпрокурор предложил ограничить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам, освобождающих их от уголовной ответственности. Отмечается, что ведомство уже подготовило соответствующие поправки к закону. На данный момент эта инициатива еще проходит согласование. Сообщается, что надзорному ведомству с помощью организационных мер удалось снизить число таких уголовных дел с 1113 до 484.