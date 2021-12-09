Краснов предложил ограничить замену уголовных сроков за коррупцию на штраф

Фото: Пресс-служба Совфеда

Мелким коррупционерам могут ограничить замену уголовных сроков судебными штрафами. С данным предложением выступила Генпрокуратура.

Отмечается, что ведомство уже подготовило соответствующие поправки в закон.

— Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа, — рассказал глава ведомства Игорь Краснов в интервью РИА Новости.

В эту категорию попадет ряд коррупционных составов, что «вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают», следует из обращения генпрокурора.

На данный момент эта инициатива еще проходит согласование. Сообщается, что надзорному ведомству с помощью организационных мер удалось снизить число таких уголовных дел с 1113 до 484.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому изъятые у коррупционеров средства будут передаваться Пенсионному фонду России (ПФР). Так, конфискованные денежные средства у лиц, совершивших коррупционные правонарушения, а также средства, полученные от продажи конфискованного имущества, должны пополнить бюджет ПФР.