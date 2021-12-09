Москвичей пригласили на показы фильмов в честь 100-летнего юбилея Юрия Никулина

Кадр из фильма «Двадцати днях без войны» / 1976 год

Россия, Москва, Люблинская улица, 11 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» пригласила москвичей и туристов на показы фильмов с участием Юрия Никулина в честь 100-летнего юбилея артиста. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Наталья Мокрицкая в четверг, 9 декабря.

Она отметила, что легендарные картины покажут в кинотеатрах «Молодежный», «Салют» и «Полет». Посетить мероприятия можно с 14 по 21 декабря. Уточняется, что вход на показы бесплатный, однако необходимо заранее зарегистрироваться.

Мокрицкая добавила, что в «Москино» представят фильмы «Когда деревья были большими», «Чучело» и «Двадцать дней без войны» с участием артиста цирка, актера и телеведущего Юрия Никулина.

— Юрий Никулин был поистине народным артистом. Прежде всего его имя связано с цирком, где он работал клоуном. Юрий Владимирович верил, что смех помогает преодолеть любые невзгоды, и был горд тем, что умел развеселить своих зрителей. Никулина помнят и по комедиям: в роли Балбеса из фильмов «Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», а также в роли Семена Горбункова из «Бриллиантовой руки». Но не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Никулин был и прекрасным драматическим актером, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова гендиректора «Москино».

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

20 октября Московскому цирку Юрия Никулина на Цветном бульваре исполнился 141 год. «ВМ» поговорила с артистами цирка и узнала, чем гордится это легендарное учреждение.