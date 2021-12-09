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Столичные цифровые разработки стали финалистами международной премии

Виктория Сикерина

Город
Столичные цифровые разработки стали финалистами международной премии
Фото: Pexels

Два цифровых проекта Москвы в направлении имущественно-земельных отношений вышли в финал международной премии Eventiada IPRA GWA. Об этом рассказал руководитель городской Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что в номинации «Лучший некоммерческий проект» финалистом стал Telegram-бот для проверки объектов недвижимости, а в номинации «Лучший проект по взаимодействию с местными сообществами» — видеоприем горожан.

— Мы уделяем большое внимание развитию каналов коммуникации с жителями города, пробуем новые инструменты и форматы. В рамках тематической премии мы хотели рассказать об открытости нашего ведомства, о своем опыте внедрения подобных инструментов, которые уже успели получить широкий отклик со стороны горожан и тем самым доказали свою эффективность. Нам приятно, что и иностранные коллеги высоко оценили проекты города, — заявил Овчинский.

Так, Telegram-бот «Самострой.net» способен проверять объекты недвижимости на наличие самостроя. Воспользоваться им можно в приложении мессенджера. За минуту алгоритм проведет проверку введенного пользователем запроса.

Видеоприем москвичей работает с 2020 года. В дистанционном формате для горожан доступны консультации со специалистами Госинспекции по недвижимости.

Премия Eventiada IPRA GWA — одна из самых значимых в Восточной Европе, странах СНГ и Азии.

8 декабря стало известно, что правительство столицы удостоилось премии Рунета сразу в пяти номинациях. Городские проекты отметили в таких категориях, как «Государство и Общество», «Креативные индустрии», «Развитие внутреннего туризма» и других. Среди лауреатов — цифровая экосистема Москвы, сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой», туристический сервис Russpass и портал Discovermoscow.com.

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