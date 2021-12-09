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Курс по финансовой грамотности для детей с ОВЗ начали тестировать в Москве

Виктория Сикерина

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Курс по финансовой грамотности для детей с ОВЗ начали тестировать в Москве
Фото: Pexels

Тестирование образовательного проекта по финансовой грамотности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Businessfox стартовало в столице. Испытания проводят на базе Центра реабилитации и образования № 7 московского департамента труда и социальной защиты населения. Об этом рассказал руководитель ведомства Евгений Стружак в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что курс позволит юным жителям города улучшить знания в сфере бизнеса и развить предпринимательские навыки.

— Новый проект по финансовой грамотности Businessfox разделен на четыре уровня по возрастам: 5–7, 7–11, 11–15 и 15–18 лет. Программа поможет ребенку самостоятельно сделать осознанный выбор будущей профессии. Участники проекта смогут попробовать себя в разных сферах деятельности и бизнес-проектах, стать финансово грамотными в повседневной жизни. Кроме этого проекта, в центре уже внедрено более 40 инновационных технологий, которые эффективно используются в образовании и комплексной реабилитации юных москвичей, — заявил Стружак.

Всего в испытании проекта участвуют 85 подопечных центра реабилитации, который расположен в Подмосковье. Сюда приезжают дети с ограниченными возможностями здоровья разных возрастов. Продолжительность курса составляет 24 дня.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что Businessfox рассчитан на детей от пяти до восемнадцати лет.

— Их ждут теоретические и практические занятия, защита бизнес-планов, сюжетно-ролевые игры. Кроме того, программа предусматривает дистанционное выполнение интерактивных заданий и упражнений в специальном мобильном приложении. Обучение нацелено на развитие у детей лидерских качеств, самостоятельности, креативности и смелости в принятии решений, а также на формирование у юных предпринимателей практических знаний и навыков, — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

Столичный проект «Мама онлайн» запустил курсы «Продажи в бизнесе по-женски! Как перестать бояться услышать от клиента «Дорого!». На них пригласили женщин, которым расскажут об особенностях женского бизнеса и коммуникации с покупателями.

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