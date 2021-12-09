Более 100 пар Санкт-Петербурга отметят свадьбы в зеркальную дату

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Большое количество петербургских пар готовятся отметить свадьбы в зеркальную дату 22.02.2022. На этот день в городских отделениях ЗАГСа запланировано уже больше ста церемоний бракосочетания.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по делам записи актов гражданского состояния, на сегодняшний день на эту дату подано 113 заявлений.

Работники ЗАГСа добавили, что пары могут заключить брак по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Поэтому, чтобы зарегистрировать брак 22 февраля, необходимо подать заявление до 21 января 2022 года, передает издание «Невские новости».

Многие пары полагают, что такие красивые даты влияют на судьбу и брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым.

До этого сообщалось, что жители Санкт-Петербурга сыграли более 36 тысяч свадеб в 2021 году. Число браков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге с января по сентябрь текущего года, составило 36 763. В прошлом году в Петербурге было сыграно 40 704 свадьбы, годом ранее было зарегистрировано 49 380 браков.