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Более 90 процентов жильцов многоквартирных домов в Подмосковье разделяют отходы

Ирина Игнатенко

Общество
Более 90 процентов жильцов многоквартирных домов в Подмосковье разделяют отходы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Жители Московской области активно принимают участие в разделении отходов. Так, более 90 процентов жильцов многоквартирных домов сортируют отходы, сообщает РИАМО.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что в настоящее время появляются современные технологии, которые позволяют осуществлять переработку стекла, пластиковых пакетов, упаковочных материалов.

— С ростом востребованности вторичного сырья будет расти и степень разделения отходов, — отметил он.

Накануне в регионе прошел ежегодный областной форум «Управдом». Участие в мероприятии приняли жилищные активисты, члены общественных организаций региона и представители управляющих компаний области. На форуме обсудили реализацию национального проекта «Экология» и его подпрограмму «Чистая вода». Жителей Подмосковья заинтересовали тема разделения мусора, производство из вторичных материалов и работа экопунктов.

До этого стало известно, что более 200 ящиков для сбора батареек установили в домах на юге столицы благодаря экоактивистам.

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