Почти 10 тысяч рабочих мест создадут в трех индустриальных кварталах столицы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марьина Роща Карта всех событий

Комплексное благоустройство территорий бывших промышленных зон на юге, юго-западе и северо-востоке Москвы позволит создать более 9,5 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что в перепрофилирование указанных территорий проинвестируют свыше 30 миллиардов рублей. При этом объем поступлений в бюджет Москвы оценивается в три миллиарда рублей.

— Решения о комплексном развитии приняты в отношении участков бывших промзон Каширское Шоссе, Огородный Проезд и Теплый Стан. Их общая площадь превышает 31 гектар. В новых индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка и вся соответствующая инфраструктура, — заявил заммэра.

В настоящий момент на данных территориях расположены складские здания и гаражи. Однако в перспективе здесь появятся объекты жилой недвижимости, офисы, банки, магазины, торговые центры и многие другие постройки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Постановление о реорганизации трех бывших промзон подписал мэр столицы Сергей Собянин 8 декабря.