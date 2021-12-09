Правительство выделит 29 миллиардов рублей на балансировку региональных бюджетов

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Российское правительство выделит еще 29,3 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Российские регионы получат из федерального бюджета еще 29,3 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится на сайте правительства.

Деньги распределят между 45 регионами. Они пойдут на заработные платы бюджетникам, строительство социально значимых и спортивных объектов. Общий объем дотаций регионам за год составил один триллион рублей.

Накануне сообщалось, что правительство Российской Федерации дополнительно направит 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. В 2021 году по предложению президента России Владимира Путина в стране была организована новая мера поддержки неполных семей и с низким доходом. Теперь родителям-одиночкам ежемесячно выплачивают пособие в размере около 5,5 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.

В настоящее время такие выплаты полагаются семьям, в которых растет свыше 1,3 миллиона детей.