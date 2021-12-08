Кабмин дополнительно направит 14 миллиардов рублей на выплаты неполным семьям

Фото: Правительство РФ

Правительство Российской Федерации дополнительно направит 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в 2021 году по предложению президента России Владимира Путина в стране была организована новая мера поддержки неполных семей и с низким доходом. Теперь родителям-одиночкам ежемесячно выплачивают пособие в размере около 5,5 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.

В настоящее время такие выплаты полагаются семьям, в которых растет свыше 1,3 миллиона детей.

— Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей в дополнение к тем 36 миллиардам, которые были предусмотрены ранее, — сказал глава кабмина.

21 ноября стало известно, что правительство России предоставит более 1,1 миллиарда рублей регионам на социальные доплаты к пенсиям. Деньги будут выделены 15 субъектам, в которых увеличилось количество получателей надбавок, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, 23 ноября правительство выделило дополнительно пять миллиардов рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах.