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Правительство направит более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты пенсионерам

Евгений Белоусов

Общество
Правительство направит более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты пенсионерам
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Правительство России предоставит более 1,1 миллиарда рублей регионам на социальные доплаты к пенсиям. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила пресс-служба кабмина.

Деньги будут выделены 15 субъектам, в которых увеличилось количество получателей надбавок, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Среди субъектов, которым будут направлены выплаты: Бурятия, Карелия, Якутия, Забайкальский край и другие.

— Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан, — говорится в сообщении.

С 1 января 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые были утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше. При этом человек должен написать заявление об этом и передать его в Пенсионный фонд (ПФР). Уточняется, что одним из ключевых пунктов в новых правилах станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, которых признали банкротами. Кроме того, пенсию умершего могут получить его наследники.

В следующем году прожиточный минимум в России увеличится на 8,6 процента. «Вечерняя Москва» разбиралась, как это скажется на социальных выплатах, которые получают россияне.

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