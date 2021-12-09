Третьяковская галерея впервые покажет полную ретроспективу фильмов Дворцевого

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Государственная Третьяковская галерея с 16 по 24 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на ретроспективу фильмов Сергея Дворцевого, охватывающую 25 лет его творчества. Столь полный показ произведений мастера пройдет впервые в мире.

Кинорежиссер Сергей Владимирович Дворцевой является лауреатом премии «Ника» и членом Американской киноакадемии. Более 80 наград на международных кинофестивалях завоевали его фильмы.

Ретроспектива представит как документальные работы режиссера «Счастье», «Хлебный день», «Трасса», «В темноте», принесшие ему мировую известность, так и игровые картины «Тюльпан» и «Айка», удостоенные призов Каннского фестиваля. «Тюльпан» завоевал Гран-при конкурса «Особый взгляд», а актриса Самал Еслямова, исполнительница главной роли в последней на данный момент картине Сергея Дворцевого «Айка», была удостоена приза за лучшую женскую роль.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте галереи.

В декабре Музей Победы в онлайн-кинотеатре «Поклонка» покажет 19 патриотических художественных и документальных лент об истории Отечества.

Часть показов приурочена к праздничным и памятным дням России. Так, в День героев Отечества, 9 декабря, можно посмотреть картину «Майор Вихрь». Трехсерийный сериал снят в 1967 году режиссером Евгением Ташковым по одноименному роману Юлиана Семенова. Он рассказывает о работе группы советских разведчиков.

Завершится год 31 декабря показом легендарного отечественного фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».