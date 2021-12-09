Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Третьяковская галерея впервые покажет полную ретроспективу фильмов Дворцевого

Ольга Маркова

Развлечения
Третьяковская галерея впервые покажет полную ретроспективу фильмов Дворцевого
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Лаврушинский пер., д. 10 Карта всех событий

Государственная Третьяковская галерея с 16 по 24 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на ретроспективу фильмов Сергея Дворцевого, охватывающую 25 лет его творчества. Столь полный показ произведений мастера пройдет впервые в мире.

Кинорежиссер Сергей Владимирович Дворцевой является лауреатом премии «Ника» и членом Американской киноакадемии. Более 80 наград на международных кинофестивалях завоевали его фильмы.

Ретроспектива представит как документальные работы режиссера «Счастье», «Хлебный день», «Трасса», «В темноте», принесшие ему мировую известность, так и игровые картины «Тюльпан» и «Айка», удостоенные призов Каннского фестиваля. «Тюльпан» завоевал Гран-при конкурса «Особый взгляд», а актриса Самал Еслямова, исполнительница главной роли в последней на данный момент картине Сергея Дворцевого «Айка», была удостоена приза за лучшую женскую роль.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте галереи.

В декабре Музей Победы в онлайн-кинотеатре «Поклонка» покажет 19 патриотических художественных и документальных лент об истории Отечества.

Часть показов приурочена к праздничным и памятным дням России. Так, в День героев Отечества, 9 декабря, можно посмотреть картину «Майор Вихрь». Трехсерийный сериал снят в 1967 году режиссером Евгением Ташковым по одноименному роману Юлиана Семенова. Он рассказывает о работе группы советских разведчиков.

Завершится год 31 декабря показом легендарного отечественного фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

Читайте также:
Режиссеры Государственная Третьяковская галерея кинопоказ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте