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Музей Победы в декабре покажет онлайн 19 фильмов

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы в декабре покажет онлайн 19 фильмов
Фото: Музей Победы

Музей Победы в декабре приглашает посетителей сайта на бесплатный просмотр фильмов. В онлайн-кинотеатре «Поклонка» покажут 19 патриотических художественных и документальных лент об истории Отечества.

Часть показов приурочена к праздничным и памятным дням России. Так, в День героев Отечества, 9 декабря, можно посмотреть картину «Майор Вихрь». Трехсерийный сериал снят в 1967 году режиссером Евгением Ташковым по одноименному роману Юлиана Семенова. Он рассказывает о работе группы советских разведчиков.

Завершится год 31 декабря показом легендарного отечественного фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

Показы проходят три раза в неделю, сообщает пресс-служба организации.

Музей Победы с 9 декабря открывает новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». В девяти тематических разделах воссозданы декорации военных локаций и событий с исторической достоверностью. Интерактивные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов музея.

30 ноября в Красногорском филиале Музея Победы в рамках проекта «Приближение. История в деталях» начала работать выставка «В кадре — Битва за Москву». Экспозиция приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

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