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В Москве анонсировали программу студенческой недели «Моспром studweek»

Виктория Сикерина

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В Москве анонсировали программу студенческой недели «Моспром studweek»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Студенческая неделя «Моспром studweek» состоится в столице с 11 по 18 декабря. В рамках мероприятия учащиеся технических университетов организуют более пятидесяти экскурсий по московским предприятиям. Несколько из них посетят звездные гости. Об этом рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что победители студенческой недели смогут пройти стажировку в промышленных компаниях столицы и получить призы.

— Такие мероприятия, как студенческая неделя «Моспром studweek», — хорошая возможность для студентов не только определиться с будущей специальностью и местом трудоустройства, но и шанс получить предложение о работе или прохождении практики. В рамках этой недели свыше двадцати столичных заводов проведут более пятидесяти экскурсий, среди них — производители микроэлектроники, оптики, ювелирных, кондитерских и колбасных изделий и многие другие. Также состоится хакатон по решению реальных кейсов от предприятий, — заявил глава ведомства.

На мероприятии студенческие команды будут бороться в решении технических задач под руководством экспертов. Площадками соревнований выбрали особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и Российский университет дружбы народов (РУДН), пишет официальный сайт мэра Москвы.

Среди звездных гостей недели «Моспром studweek» Сергей Малоземов, автор программы «Чудо техники».

Также в рамках недели «Моспром studweek» 18 декабря пройдет день карьеры для студентов технических вузов Москвы. Студенты смогут посетить коуч-сессии, на которых специалисты поделятся с ними секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями.

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