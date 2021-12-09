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График движения поездов на восьми направлениях МЖД изменится с 12 декабря

Виктория Сикерина

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График движения поездов на восьми направлениях МЖД изменится с 12 декабря
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Курское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Новый график движения пассажирских и пригородных поездов на восьми направлениях Московской железной дороги (МЖД) введут с 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в четверг, 9 декабря.

Так, количество составов дальнего следования МЖД увеличат на 3,3 процента. Обновленное расписание предусмотрело 19 пар двухэтажных поездов, в числе которых три пары транспортных средств из столицы в Чебоксары, Брянск и Оренбург через Самару.

— С 12 декабря назначается новый поезд «Ласточка» № 718/717 Москва — Кострома, который будет отправляться с Ярославского вокзала. Всего по новому расписанию на МЖД будут курсировать 263 пары пассажирских поездов, из которых 51 пара — транзитные поезда, — заявили в пресс-службе.

Также с 12 декабря четыре состава из столицы в Белгород, Старый Оскол и Курск начнут прибывать и отправляться с терминала «Черкизово» вокзального комплекса «Восточный». Здесь же специалисты организуют удобную пересадку на Московское центральное кольцо (МЦК), метро, наземный городской транспорт и поезда «Аэроэкспресс».

— На пригородных маршрутах Московской железной дороги будут курсировать по рабочим дням 2151 пара поездов, по выходным — 1916 пар. В связи с вводом дополнительного второго главного пути на участке Стройка — Балашиха на Горьковском направлении по рабочим дням увеличено количество пар поездов до 36, по выходным — до 42, — уточнили в МЖД.

Помимо этого, 14 пар составов Курского направления столичной железной дороги будут прибывать и отправляться со станции Москва-Товарная — Курская. Это связано с реконструкцией станции Москва-Пассажирская — Курская из-за запуска четвертого маршрута и развития второго маршрута Московских центральных диаметров, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что с воскресенья, 12 декабря, из Москвы в Зеленоград начнут курсировать ночные экспрессы «Ласточка».

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