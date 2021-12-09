Москвичей предупредили о стремительном росте атмосферного давления 9 декабря

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Рост атмосферного давления ожидается в столице 9 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что давление подскочит до 755 миллиметров ртутного столба. Также в четверг прогнозируются настоящие русские морозы. Однако осадков в виде снега или дождя не будет. Это связано с действием скандинавского антициклона, который вытеснит облака за пределы столицы и Подмосковья.

— Ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, два–семь метров в секунду. В Москве сегодня не выше минус восьми–десяти, — заявил синоптик.

Евгений Тишковец добавил, что в Московской области 9 декабря ожидается похолодание до минус 12 градусов, что на шесть градусов ниже нормы для данного периода, передает РИА Новости.

Также метеоролог сообщил, что в Москве и Подмосковье в ночь на четверг зафиксировали январские морозы. Кроме того, в городе выпало до десяти процентов месячной нормы осадков. Так, в столице наблюдались морозы в 10 градусов ниже нуля. Как отметил Евгений Тишковец, метеостанция на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) показала температуру в минус 10,2 градуса. На Балчуге температура опустилась до минус 9,1, а в Тушине — до минус 10,9. В Подмосковье было еще холоднее.