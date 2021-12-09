Первый жилой дом по программе реновации расселили в Западном Бирюлеве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Булатниковская улица Карта всех событий

Старую многоэтажку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы расселили в рамках реализации программы реновации жилищного фонда. Дом стал первым в указанном районе города жители которого получили современную недвижимость. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что расселенное жилое здание расположилось на Булатниковской улице.

— Жители дома № 1, корпус 1, на Булатниковской улице завершили переезд в находящийся поблизости дом-новостройку в Булатниковском проезде (№ 16б). Это первый дом в Бирюлево Западном и девятый в Южном административном округе, расселенный по программе реновации. С момента запуска программы в Южном административном округе (ЮАО) в новые квартиры переехало свыше 1000 семей, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что в настоящий момент на юге Москвы переселяют жителей 16-ти многоэтажек, из которых пять уже расселили, а четыре — демонтировали.

В столице утвержден список площадок для строительства дополнительных объектов по программе реновации. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин 8 декабря.