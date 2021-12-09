Фото: Роскосмос

Стоимость туров на космодромы Восточный и Байконур может вырасти после пандемии коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор компании «Вежитель. Авиационно-космический туризм» Василий Попов.

Он отметил, что туры были прекращены с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Уже два года космодромы закрыты для туристов. Пока неизвестно, когда точно туры будут возобновлены.

— Но цены будут другими. Когда космодромы откроют для туристов, то будут, скорее всего, и дополнительные требования — тогда и составят новые тарифы, — отметил Попов в комментарии НСН.

В настоящее время на сайте космического туризма указана следующая стоимость: цена четырехдневного тура на космодром Восточный составляет 85 тысяч рублей на одного человека, а поездка на три дня на Байконур обойдется в 65 тысяч рублей.

Василий Попов отметил, что интерес к подобным турам может снизиться в ближайшие годы из-за большого количества ограничений.

Ранее Роскосмос рассказал о ценах на посещение космодрома Восточный.