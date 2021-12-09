Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эндокринолог назвала напиток, который может стать причиной набора лишнего веса

Ирина Игнатенко

Общество
Эндокринолог назвала напиток, который может стать причиной набора лишнего веса
Фото: Pexels

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала популярный напиток, который может стать причиной заметного набора веса. По ее словам, две кружки кофе с молоком и сиропом каждый день добавят 2 тысячи и более лишних калорий в неделю.

Врач добавила, что американо и эспрессо практически не содержат калорий, а капучино даже с нежирным молоком добавит около 50 калорий.

Павлова уточнила, что ежедневные походы в кофейню могут привести к набору лишних килограммов. Кроме того, многие часто покупают к кофе различную выпечку и сладости.

Чтобы избежать неприятных для фигуры последствий, врач рекомендовала вместо коровьего молока добавлять в кофе растительное — кокосовое, овсяное, соевое. Также лучше отказаться от добавления в кофе меда, сиропов и алкоголя, передает «Царьград».

До этого ученые рассказали о пользе зеленого чая. Напиток снижает уровень плохого холестерина и способствует долголетию. Согласно результатам исследования, люди, которые пьют зеленый чай более трех раз в неделю, живут в среднем на пятнадцать месяцев дольше остальных.

Читайте также:
Кофе Похудение Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте