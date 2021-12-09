Эндокринолог назвала напиток, который может стать причиной набора лишнего веса

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала популярный напиток, который может стать причиной заметного набора веса. По ее словам, две кружки кофе с молоком и сиропом каждый день добавят 2 тысячи и более лишних калорий в неделю.

Врач добавила, что американо и эспрессо практически не содержат калорий, а капучино даже с нежирным молоком добавит около 50 калорий.

Павлова уточнила, что ежедневные походы в кофейню могут привести к набору лишних килограммов. Кроме того, многие часто покупают к кофе различную выпечку и сладости.

Чтобы избежать неприятных для фигуры последствий, врач рекомендовала вместо коровьего молока добавлять в кофе растительное — кокосовое, овсяное, соевое. Также лучше отказаться от добавления в кофе меда, сиропов и алкоголя, передает «Царьград».

До этого ученые рассказали о пользе зеленого чая. Напиток снижает уровень плохого холестерина и способствует долголетию. Согласно результатам исследования, люди, которые пьют зеленый чай более трех раз в неделю, живут в среднем на пятнадцать месяцев дольше остальных.