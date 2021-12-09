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Аналитик дал прогноз по уровню цен на бензин в 2022 году

Ирина Игнатенко

Экономика
Аналитик дал прогноз по уровню цен на бензин в 2022 году
Фото: pixabay.com

Рост цен на топливо в России в будущем году, скорее всего, не превысит инфляцию, резкое подорожание возможно только при чрезвычайных обстоятельствах. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— У нас система ценообразования на топливо такова, что цена бензина и дизеля не может снижаться, даже когда дешевеет нефть. Вопрос в том, удержит ли правительство рост цен на уровне инфляции, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что цены на независимых АЗС, вероятно, будут выше, чем на сетевых. Это связано с экспортной политикой российских нефтяных компаний.

Он пояснил, что нефтяным компаниям выгодно наращивать экспорт. Это приводит к дефициту на бирже на внутреннем рынке. А на бирже топливо закупают независимые АЗС, которые не входят в сеть крупных компаний. Поэтому цены у них обычно выше, чем на сетевых заправках.

Ранее правительство России обсудило меры сдерживания цен на бензин и дизель. Сообщалось, что темпы роста цен на АЗС в середине четвертого квартала находятся в рамках расчетной инфляции, но для сохранения стабильности в 2022 году необходим ряд новых мер.

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