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Работу ТРЦ «Зиг-Заг» на севере Москвы могут приостановить из-за нарушения мер по COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Работу ТРЦ «Зиг-Заг» на севере Москвы могут приостановить из-за нарушения мер по COVID-19
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Зиг-Заг» на Лобненской улице в Северном административном округе (САО) столицы могут закрыть на 90 суток из-за несоблюдения эпидемических требований по коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что торговому комплексу также грозит штраф до одного миллиона рублей.

— Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли санитарно-эпидемических требований были выявлены нарушения в торгово-развлекательном центре «Зиг-Заг». Посетители и сотрудники находились на территории ТРЦ без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением, — заявил инспектор.

Поповский добавил, что за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей. Однако в случае фактов причинения вреда здоровью человека санкцию увеличат до одного миллиона рублей и приостановления деятельности до 90 суток.

Ранее сообщалось, что столичные клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и «Главclub» могут закрыть на срок до 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса.

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