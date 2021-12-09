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Выставка «Главные победы Георгия Жукова» открылась в парке «Патриот»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Главные победы Георгия Жукова» открылась в парке «Патриот»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации Патриот, Кольцевая аллея, 1 Карта всех событий

Военно-патриотический парк «Патриот» представляет фотодокументальную планшетную выставку «Главные победы Георгия Жукова» из фондов Калужского филиала Музея Победы «Музей Г. К. Жукова». Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Победы.

Посетители увидят уникальные документы и фотографии, прочитают воспоминания современников о Георгии Константиновиче. Экспонаты расскажут о решающих операциях Великой Отечественной войны, которыми руководил полководец: обороне Ленинграда и Москвы, Сталинграде, Курской битве, Киевской и Берлинской операциях.

Выставка продлится до 16 января 2022 года, сообщает пресс-служба Музея Победы.

В Музее Победы 10 декабря откроется выставка, приуроченная к 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Экспозиция подготовлена совместно с Фондом памяти полководцев Победы.

Посетители увидят личные вещи маршала: уникальные подлинные документы, фотографии, рукописи, письма, грамоту о присвоении звания маршала Советского Союза и парадный маршальский мундир Рокоссовского.

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